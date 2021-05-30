Дончич может пропустить четвертый матч «Далласа» против «Клипперс»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может пропустить четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс», сообщает журналист The New York Times Марк Стайн.
Участие 22-летнего словенца в игре находится под вопросом, поскольку он получил растяжение мышц шеи в третьей встрече серии (108:118). Баскетболист «Маверикс» испытывал болевые ощущения в шее и левой руке.
The Mavericks say Luka Doncic is questionable for Sunday's Game 4 against the Clippers with a cervical strain after he complained post-Game 3 about pain in his neck and down his left arm.— Marc Stein (@TheSteinLine) May 29, 2021
В нынешнем плей-офф Дончич набирает в среднем 38 очков, 8,7 подбора и 9 передач за матч.
Четвертая игра серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 31 мая. «Маверикс» ведут в серии со счетом 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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