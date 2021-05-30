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Дончич может пропустить четвертый матч «Далласа» против «Клипперс»

07:57
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может пропустить четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Клипперс», сообщает журналист The New York Times Марк Стайн.

Участие 22-летнего словенца в игре находится под вопросом, поскольку он получил растяжение мышц шеи в третьей встрече серии (108:118). Баскетболист «Маверикс» испытывал болевые ощущения в шее и левой руке.

В нынешнем плей-офф Дончич набирает в среднем 38 очков, 8,7 подбора и 9 передач за матч.

Четвертая игра серии «Клипперс» — «Даллас» состоится 31 мая. «Маверикс» ведут в серии со счетом 2-1.

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