«Майами» обыграл «Филадельфию», ««Нью-Йорк» выиграл у «Сан-Антонио»
«Майами» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (106:94). «Хит» продлили победную серию до четырех встреч.
В другоей встрече «Нью-Йорк» выиграл у «Сан-Антонио» (102:98). «Никс» потерпели второе поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Филадельфия» — 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)
М: Батлер (21), Адебайо (18 + 12 подборов), Хирро (18).
Ф: Харрис (21), Милтон (12), Грин (11).
«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 102:98 (20:18, 26:25, 27:34, 29:21)
Н: Беркс (30 + 10 подборов), Рэндл (25), Барретт (24).
С: Дерозан (27), Мюррэй (14), Джонсон (13), Уокер (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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