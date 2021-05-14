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«Майами» обыграл «Филадельфию», ««Нью-Йорк» выиграл у «Сан-Антонио»

05:06
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«Майами» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (106:94). «Хит» продлили победную серию до четырех встреч.

В другоей встрече «Нью-Йорк» выиграл у «Сан-Антонио» (102:98). «Никс» потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Филадельфия» — 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)

М: Батлер (21), Адебайо (18 + 12 подборов), Хирро (18).

Ф: Харрис (21), Милтон (12), Грин (11).

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 102:98 (20:18, 26:25, 27:34, 29:21)

Н: Беркс (30 + 10 подборов), Рэндл (25), Барретт (24).

С: Дерозан (27), Мюррэй (14), Джонсон (13), Уокер (12).

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