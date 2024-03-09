«Атланта» обыграла «Мемфис». Мюррэй набрал 41 очко

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:99. Атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррэй набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Нью-Йорк» выиграл у «Орландо» (98:74), «Кливленд» в овертайме обыграл «Миннесоту» (113:104 ОТ), «Оклахома-Сити» переиграла «Майами» (107:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)

Н: Брансон (26), Харт (19), Ачиува (15 + 14 подборов), Макбрайд (14), Дивинченцо (11).

О: Банкеро (23), Ф. Вагнер (13), Айзек (11).

«Кливленд» — «Миннесота» — 113:104 OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)

К: Гарлэнд (34), Аллен (33 + 18 подборов), Ньянг (16), Леверт (15).

М: Рид (34), Эдвардс (19), Макдэниэлс (13).

«Мемфис» — «Атланта» — 92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)

М: Джарен Джексон (21), В. Уильямс (14), Ларэвиа (14), Стивенс (13), Альдама (13).

А: Мюррэй (41), Богданович (16), Капела (15 + 11 подборов), Хантер (12).

«Оклахома-Сити» — «Майами» — 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)

О: Гилджес-Александер (37), Джейлен Уильямс (15), Гидди (11).

М: Хакес (25), Батлер (20 + 10 подборов), Розир (14), Миллс (13).