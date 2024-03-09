«Нью-Орлеан» на выезде переиграл «Филадельфию»

«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:103. «Пеликанс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, оформивший дабл-дабл.

«Пеликанс» одержали третью победу подряд. «Нью-Орлеан» с результатом 38-25 идет на 5-м месте в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 35-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)

Ф: Харрис (21 + 10 подборов), Убре (20), Рид (17 + 11 подборов), Пэйн (13).

Н: Уильямсон (23 + 12 подборов), Маршалл (19), Ингрэм (17).