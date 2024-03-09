Sportico: Джордан является самым высокооплачиваемым атлетом в истории

Sportico опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Первое место занял 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал 3,75 миллиарда долларов.

Вторым идет гольфист Тайгер Вудс (2,66 миллиарда), третий — футболист Криштиану Роналду (1,92 миллиарда).

Издание учитывало зарплату, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по ее окончанию с учетом инфляции.

Топ-10 рейтинга:

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 3,75 млрд долларов

2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,66 млрд

3. Криштиану Роналду (футбол) — 1,92 млрд

4. Арнольд Палмер (гольф) — 1,76 млрд

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,7 млрд

6. Джек Никлаус (гольф) — 1,67 млрд

6. Лионель Месси (футбол) — 1,67 млрд

8. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,5 млрд

9. Роджер Федерер (теннис) — 1,49 млрд

10. Флойд Мэйвезер (бокс) — 1,48 млрд