«Майами» обыграл «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан» проиграл «Орландо»
«Майами» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (116:109). В других встречах «Нью-Орлеан» проиграл «Орландо» (110:115), «Атланта» в овертайме выиграла у «Сан-Антонио» (134:129).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Голден Стэйт» — 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28)
М: Батлер (22), Робинсон (21), Хирро (20).
Г: Карри (36 + 11 подборов), Уиггинс (23), Грин (16 + 10 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 110:115 OT (26:27, 19:25, 31:19, 25:30, 9:14)
Н: Александер-Уокер (31), Джонсон (17), Харт (14 + 17 подборов), Бледсоу (14).
О: Картер (21 + 12 подборов), Росс (19), Рэндл (15).
«Сан-Антонио» — «Атланта» — 129:134 OT (22:32, 26:22, 32:30, 30:26, 9:9, 10:15)
С: Дерозан (36), Уайт (29), Гэй (18).
А: Янг (28 + 12 передач), Богданович (28), Капела (28 + 17 подборов).
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