Драммонд пропустит из-за травмы 1-2 матча

Центровой «Лейкерс» Андре Драммонд вскоре должен вернуться на паркет. Как сообщает ESPN, в клубе рассчитывают, что 27-летний американец пропустит 1-2 матча из-за травмы, полученной в дебютной игре. Баскетболист заработал ушиб пальца ноги.

Драммонд покинул площадку на последней минуте 2-й четверти матча с «Милуоки». Он отметился 4 очками, 2 передачами, 1 подбором, 1 блок-шотом и 3 потерями за 14 минут на паркете.

Напомним, в конце прошлого месяца Драммонд заключил контракт с «Лейкерс» в качестве свободного агента, так как ранее выкупил контракт с «Кливлендом».