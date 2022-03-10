«Майами» проиграл «Финиксу»
«Майами» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:111. «Санс» прервали трехматчевую победную серию «Хит».
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Девон Букер, который набрал 23 очка. Также на его счету 8 подборов и 9 результативных передач.
«Майами» лидирует в Восточной конференции, а «Финикс» — в Западной.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Финикс» — 90:111 (27:29, 28:28, 19:34, 16:20)
М: Робинсон (22), Адебайо (17), Хирро (17).
Ф: Букер (23), Бриджес (21), Эйтон (19 + 10 подборов).
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