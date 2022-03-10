«Майами» проиграл «Финиксу»

«Майами» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:111. «Санс» прервали трехматчевую победную серию «Хит».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Девон Букер, который набрал 23 очка. Также на его счету 8 подборов и 9 результативных передач.

«Майами» лидирует в Восточной конференции, а «Финикс» — в Западной.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Финикс» — 90:111 (27:29, 28:28, 19:34, 16:20)

М: Робинсон (22), Адебайо (17), Хирро (17).

Ф: Букер (23), Бриджес (21), Эйтон (19 + 10 подборов).