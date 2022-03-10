«Милуоки» обыграл «Атланту». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» на своем паркете переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115. Самым результативным игроком встречи стал разыгрвыающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 43 очка и 12 подборов.

В других встречах «Миннесота» выиграла у «Оклахомы» (132:102), «Нью-Орлеан» проиграл «Орландо» (102:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Атланта» — 124:115 (37:26, 31:28, 25:32, 31:29)

М: Я. Адетокунбо (43 + 12 подборов), Портис (23 + 15 подборов), Миддлтон (23).

А: Янг (27 + 11 передач), Хантер (17), Хертер (16), Галлинари (14).

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 132:102 (32:21, 42:26, 27:32, 31:23)

М: Бизли (33), Принс (17), Эдвардс (16), Таунс (13 + 11 подборов).

О: Уиггинс (25), Роби (15), Бэйзли (14).

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 102:108 (17:30, 24:26, 32:25, 29:27)

Н: Макколлум (32), Валанчюнас (30 + 15 подборов), Джонс (15).

О: Энтони (19), Харрис (16), Ф. Вагнер (15), Росс (14).