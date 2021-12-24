Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Майами» вырвал победу у «Детройта»

06:40
Теги:

«Майами» дома обыграл «Детройт» (115:112) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей результативнее всех стал Тайлер Хирро, в его активе 29 очков. У гостей 28 очков набрал Трей Лайлз.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Детройт» — 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)

24 декабря. Майами. «FTX Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
0