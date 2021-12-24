«Майами» вырвал победу у «Детройта»
«Майами» дома обыграл «Детройт» (115:112) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей результативнее всех стал Тайлер Хирро, в его активе 29 очков. У гостей 28 очков набрал Трей Лайлз.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Детройт» — 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)
24 декабря. Майами. «FTX Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю