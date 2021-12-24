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«Милуоки» на выезде обыграл «Даллас»

07:04
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«Милуоки» победил «Даллас» (102:95) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон — 26 очков. У «Далласа» лучшим снайпером стал Джален Брансон — 19 очков.

«Милуоки» занимает третье место на Востоке. У «Далласа» девятая позиция на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Милуоки» — 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)

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Артур Хайруллин все материалы автора
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