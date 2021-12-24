«Милуоки» на выезде обыграл «Даллас»
«Милуоки» победил «Даллас» (102:95) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон — 26 очков. У «Далласа» лучшим снайпером стал Джален Брансон — 19 очков.
«Милуоки» занимает третье место на Востоке. У «Далласа» девятая позиция на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Милуоки» — 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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