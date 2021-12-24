«Индиана» обыграла «Хьюстон», «Филадельфия» дома проиграла «Атланте»
«Атланта» в гостях обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (98:96). В составе победителей самым результативным стал Кэм Реддиш, набравший 18 очков. У проигравших дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов сделал Джоэль Эмбиид.
«Нью-Орлеан» одержал четвертую победу подряд, обыграв в гостях «Орландо» — 110:104. У гостей 31 очко набрал Брэндон Ингрэм. У проигравших по дабл-даблу сделали Коул Энтони (22 очка, 11 передач) и Венделл Картер (17 очков, 12 подборов).
В других матчах «Индиана» дома обыграла «Хьюстон Рокетс» (118:106), а «Нью-Йорк Никс» проиграл «Вашингтону» (117:124).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Хьюстон» — 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)
24 декабря. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)
24 декабря. Орландо. «Amway Center».
«Филадельфия» — «Атланта» — 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)
24 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)
24 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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