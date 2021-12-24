«Индиана» обыграла «Хьюстон», «Филадельфия» дома проиграла «Атланте»

«Атланта» в гостях обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (98:96). В составе победителей самым результативным стал Кэм Реддиш, набравший 18 очков. У проигравших дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов сделал Джоэль Эмбиид.

«Нью-Орлеан» одержал четвертую победу подряд, обыграв в гостях «Орландо» — 110:104. У гостей 31 очко набрал Брэндон Ингрэм. У проигравших по дабл-даблу сделали Коул Энтони (22 очка, 11 передач) и Венделл Картер (17 очков, 12 подборов).

В других матчах «Индиана» дома обыграла «Хьюстон Рокетс» (118:106), а «Нью-Йорк Никс» проиграл «Вашингтону» (117:124).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Хьюстон» — 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)

24 декабря. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)

24 декабря. Орландо. «Amway Center».

«Филадельфия» — «Атланта» — 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)

24 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)

24 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».