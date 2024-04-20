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«Майами» сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 апреля. «Майами» — «Чикаго» — 112:91.
Фото USA Today Sports

«Майами» на своем паркете переиграл «Чикаго» в матче плей-ин НБА — 112:91.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Тайлер Хирро, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

«Хит» получили последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции , где в первом раунде сыграет с «Бостоном».

НБА

Плей-ин

«Майами» — «Чикаго» — 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

М: Хирро (24 + 10 подборов), Хакес (21), Лав (16), Адебайо (13).

Ч: Дерозан (22), Вучевич (16 + 14 подборов), Уайт (13), Грин (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Майами Хит
БК Чикаго Буллз
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