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«Нью-Орлеан» пробился в плей-офф НБА, где сыграет с «Оклахомой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 апреля. «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 105:98.
Фото USA Today Sports

«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» в матче плей-ин НБА — 105:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков.

«Пеликанс» пробились в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Оклахомой».

НБА

Плей-ин

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)

Н: Ингрэм (24), Валанчюнас (19 + 12 подборов), Мерфи (16), Нэнс (13), Маршалл (11).

С: Фокс (35), Сабонис (23 + 14 подборов), Барнс (17), Мюррэй (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
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