«Нью-Орлеан» пробился в плей-офф НБА, где сыграет с «Оклахомой»
«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» в матче плей-ин НБА — 105:98.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков.
«Пеликанс» пробились в плей-офф, где в первом раунде сыграют с «Оклахомой».
НБА
Плей-ин
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)
Н: Ингрэм (24), Валанчюнас (19 + 12 подборов), Мерфи (16), Нэнс (13), Маршалл (11).
С: Фокс (35), Сабонис (23 + 14 подборов), Барнс (17), Мюррэй (11).
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