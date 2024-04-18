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Сегодня, 07:12

«Чикаго» переиграл «Атланту» в плей-ин НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт, набравший 42 очка.

«Чикаго» теперь поборется с «Майами» за 8-й номер посева в плей-офф НБА.

НБА

Плей-ин

«Чикаго» — «Атланта» — 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

Ч: Уайт (42), Вучевич (24 + 12 подборов), Дерозан (22), Досунму (19).

А: Мюррэй (30), Янг (22 + 10 передач), Капела (22 + 17 подборов), Богданович (21).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Атланта Хокс
БК Чикаго Буллз
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