В Питтсбурге думают над созданием команды НБА

Американский город Питтсбург думает над созданием баскетбольного клуба, который будет выступать в НБА, сообщает WPXI.

По данным издания, Спортивно-выставочное управление Питтсбурга заплатит 90 тысяч долларов консалтинговой фирме, чтобы исследовать вопрос о том, насколько востребована в городе команда НБА или Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Кроме того, будет рассмотрен вопрос экономической выгоды.