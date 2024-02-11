Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:18

В Питтсбурге думают над созданием команды НБА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский город Питтсбург думает над созданием баскетбольного клуба, который будет выступать в НБА, сообщает WPXI.

По данным издания, Спортивно-выставочное управление Питтсбурга заплатит 90 тысяч долларов консалтинговой фирме, чтобы исследовать вопрос о том, насколько востребована в городе команда НБА или Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Кроме того, будет рассмотрен вопрос экономической выгоды.

На данный момент в городе базируются пятикратный обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (хоккей), шестикратный победитель Супербоула «Питтсбург Стилерз» (американский футбол) и пятикратный победитель Мировой серии «Питтсбург Пайрэтс» (бейсбол).
0
Читайте также
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Болельщики назвали Тутберидзе ключевой персоной фигурного катания
В МИД РФ не исключили утрату переданного Украине скифского золота
В Кремле допустили тяжелое восприятие Западом исторической части интервью Путина
Российские десантники установили флаг РФ в освобожденном селе Веселое в ДНР
В ФРГ сообщили о сравнении Шольца в Вашингтоне с собакой Байдена
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд»
Новости
RSS RSS
Все новости