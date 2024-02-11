В Питтсбурге думают над созданием команды НБА
Американский город Питтсбург думает над созданием баскетбольного клуба, который будет выступать в НБА, сообщает WPXI.
По данным издания, Спортивно-выставочное управление Питтсбурга заплатит 90 тысяч долларов консалтинговой фирме, чтобы исследовать вопрос о том, насколько востребована в городе команда НБА или Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Кроме того, будет рассмотрен вопрос экономической выгоды.
На данный момент в городе базируются пятикратный обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (хоккей), шестикратный победитель Супербоула «Питтсбург Стилерз» (американский футбол) и пятикратный победитель Мировой серии «Питтсбург Пайрэтс» (бейсбол).
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