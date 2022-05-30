«Бостон» в седьмом матче обыграл «Майами» и вышел в финал плей-офф НБА

«Бостон» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 100:96.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 35 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 26 очков и 10 подборов.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4-3. В финале плей-офф «Селтикс» встретятся с «Голден Стэйт», который ранее обыграл «Даллас» (4-1).

НБА

Плей-офф. 1/2 финала

«Майами» — «Бостон» — 96:100 (17:32, 32:23, 26:27, 21:18)

30 мая. Майами. «FTX Arena».

Счет в серии 3-4.