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«Майами» переиграл «Атланту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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23 декабря. «Майами» — «Атланта» — 122:113.
Фото USA Today Sports

«Майами» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113. «Хит» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг, который оформил дабл-дабл — 30 очков и 14 передач.

В другой встрече «Хьюстон» на своем паркете одержал победу над «Далласом» — 122:96. «Рокетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений. «Маверикс» потерпели третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Атланта» — 122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27)

М: Хирро (30), Хакес (19), Адебайо (18 + 12 подборов).

А: Янг (30 + 14 передач), Мюррэй (24), Богданович (23), Бей (16 + 10 подборов).

«Хьюстон» — «Даллас» — 122:96 (23:17, 33:22, 33:21, 33:36)

Х: Шенгюн (24 + 14 подборов), Смит (19), Грин (17), Уитмор (14).

Д: Проспер (20), Деннис (18), Хардуэй (16), Холмс (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
БК Хьюстон Рокетс
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