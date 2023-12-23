«Голдэн Стэйт» обыграл «Вашингтон», Карри набрал 30 очков

«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 129:118.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 30 очков.

После этого матча «Голден Стэйт» с 14 победами занимает 10-е место в Западной конференции, «Вашингтон» с 5 победами — на 14-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 129:118 (28:25, 35:36, 38:22, 28:35)

23 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».