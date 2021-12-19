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НБА перенесет два матча «Бруклина»

21:10
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Национальная баскетбольная ассоциация перенесет два ближайших матча «Бруклина». В составе «Нетс» 10 случаев заражения коронавирусом, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее матч регулярного чемпионата НБА «Атланта» — «Кливленд», который должен был состояться в воскресенье, 19 декабря, был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Кавальерс»

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Иван Шитик все материалы автора
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