Лука Дончич рассказал о настроении «Далласа» после двух поражений

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич прокомментировал два поражения на старте серии плей-офф с «Санз» (0-2).

«Настроение нормальное. Многие из наших парней впервые оказались в такой ситуации. Для общей победы «Фениксу» нужно выиграть четыре матча, так что серия не закончена. Мы возвращаемся домой, у нас потрясающие болельщики», — цитирует Дончича ESPN.

«Финикс» переиграл «Даллас» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 129:109. «Санс» увеличили преимущество в серии — 2-0.

Третья игра в серии состоится на арене «Маверикс» 7 мая. Начало встречи — 04.30 по московскому времени.