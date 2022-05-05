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Сегодня, 08:37

Бен Симмонс перенесет операцию на спине и будет восстанавливаться больше трех месяцев

Виктория Кравченко
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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс сегодня, 5 мая, перенесет операцию на спине. На восстановление потребуется 3-4 месяца.

25-летний Симмонс пройдет процедуру микродискэктомии, которое будет направлено на устранение боли, локализованной в грыже межпозвонкового диска в нижней части спины.

Сообщается, что Симмонс полностью восстановится до открытия нового тренировочного лагеря в сентябре.

10 февраля Симонс был обменян из «Филадельфии» в «Бруклин». Австралиец так и не сыграл ни одного матча из-за беспокоившей его спины.

БК Бруклин Нетс
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