Лука Дончич прокомментировал свой супермаксимальный контракт с «Далласом»
Словенский баскетболист Лука Дончич прокомментировал супермаксимальное продление контракта с «Далласом» на 5 лет и 207 миллионов долларов.
«Это особенный момент для меня. Спасибо «Далласу» за то, что сделал такое предложение. Не мог такого представить. Я лишь мечтал играть в НБА. Теперь я могу продлить контракт с «Далласом» еще на пять лет. Не секунды не сомневался», — цитирует Дончича официальный сайт «Далласа».
В прошедшем сезоне НБА 22-летний баскетболист набирал 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи за матч, реализуя 47,9% бросков с игры и 35% трехочковых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю