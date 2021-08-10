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Лука Дончич прокомментировал свой супермаксимальный контракт с «Далласом»

19:20
Лука Дончич. Фото Instagram
Лука Дончич. Фото Instagram
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Словенский баскетболист Лука Дончич прокомментировал супермаксимальное продление контракта с «Далласом» на 5 лет и 207 миллионов долларов.

«Это особенный момент для меня. Спасибо «Далласу» за то, что сделал такое предложение. Не мог такого представить. Я лишь мечтал играть в НБА. Теперь я могу продлить контракт с «Далласом» еще на пять лет. Не секунды не сомневался», — цитирует Дончича официальный сайт «Далласа».

В прошедшем сезоне НБА 22-летний баскетболист набирал 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи за матч, реализуя 47,9% бросков с игры и 35% трехочковых.

Дополнительная информация:

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Виктория Кравченко все материалы автора

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