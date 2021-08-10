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Ник Коллисон стал специальным помощником генерального менеджера «Оклахомы»

20:30
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«Оклахома» объявила о назначении бывшего игрока Ника Коллисона новым специальным помощником исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба Сэма Прести, сообщает инсайдер Марк Стейн.

40-летний Коллисон выступал в НБА с 2003 по 2018 год, проведя всю карьеру за «Оклахому» (до 2008 года — «Сиэтл»).

В январе 2019-го «Тандер» объявил, что выведет из обращения 4-й номер Коллисона.

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Иван Шитик все материалы автора

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