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Седокова прокомментировала дебют Яниса Тиммы за «Орландо»

11:08
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Популярная певица Анна Седокова прокомментировала дебют своего мужа, форварда Сборной Латвии Яниса Тиммы за «Орландо» в Летней лиге НБА.

«Только мы знаем через что нам пришлось пройти. Но каждую секунду я не прекращала восхищаться тобой. Я всегда рядом. Мы очень благодарны за вашу поддержку» — написала Седокова в Instagram.

29-летний Тимма в прошлом сезоне выступал за «Химки», однако покинул команду во второй половине сезона-2020/2021. В прошлом сезоне Евролиги он провел 16 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за игру.

Тимма был выбран ««Мемфисом» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Через два года права на игрока были переданы «Орландо».

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