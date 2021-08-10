Седокова прокомментировала дебют Яниса Тиммы за «Орландо»
Популярная певица Анна Седокова прокомментировала дебют своего мужа, форварда Сборной Латвии Яниса Тиммы за «Орландо» в Летней лиге НБА.
«Только мы знаем через что нам пришлось пройти. Но каждую секунду я не прекращала восхищаться тобой. Я всегда рядом. Мы очень благодарны за вашу поддержку» — написала Седокова в Instagram.
29-летний Тимма в прошлом сезоне выступал за «Химки», однако покинул команду во второй половине сезона-2020/2021. В прошлом сезоне Евролиги он провел 16 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за игру.
Тимма был выбран ««Мемфисом» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Через два года права на игрока были переданы «Орландо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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