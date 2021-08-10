Седокова прокомментировала дебют Яниса Тиммы за «Орландо»

Популярная певица Анна Седокова прокомментировала дебют своего мужа, форварда Сборной Латвии Яниса Тиммы за «Орландо» в Летней лиге НБА.

«Только мы знаем через что нам пришлось пройти. Но каждую секунду я не прекращала восхищаться тобой. Я всегда рядом. Мы очень благодарны за вашу поддержку» — написала Седокова в Instagram.

29-летний Тимма в прошлом сезоне выступал за «Химки», однако покинул команду во второй половине сезона-2020/2021. В прошлом сезоне Евролиги он провел 16 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за игру.

Тимма был выбран ««Мемфисом» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Через два года права на игрока были переданы «Орландо».