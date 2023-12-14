«Детройт» уступил «Филадельфии» и потерпел 21-е поражение подряд
«Детройт» проиграл «Филадельфии» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 111:129.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 41 очко.
«Детройт» потерпел 21-е поражение подряд, клуб повторил собственный антирекорд, установленный в 1980 году.
В параллельном матче «Нью-Орлеан» победил «Вашингтон» — 142:122.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25)
Д: Богданович (33), Каннингем (21), Вайзман, Томпсон (оба — 10)
Ф: Эмбиид (41 + 11 подборов), Харрис (21), Убре (17)
«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)
В: Кузма (27), Кулибали (16), Авдия, Гэффорд (оба — 13)
Н: Ингрэм (40), Мерфи (27), Макколлум (22)
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