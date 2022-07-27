Лидделл успешно перенес операцию по поводу разрыва связки колена

Форвард «Нью-Орлеана» И Джей Лидделл успешно перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена, сообщает ESPN.

Теперь 21-летнему американцу предстоит длительный курс восстановления. Точные сроки возвращения игрока на паркет пока неизвестны.

Лидделл, выбранный на драфте 2022 года под обшим 41-м номером, получил травму 11 июля в матче летней лиги НБА против «Атланты».

В прошлом сезоне Лидделл выступал за университет Огайо Стэйт, набирая в среднем по 19,4 очка и 7,9 подбора за матч.