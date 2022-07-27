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Сегодня, 21:12

Грин рассчитывает на новый 4-летний контракт с «Голден Стэйт» на 138 миллионов долларов

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассчитывает получить максимальную зарплату по новому контракту, сообщает The Athletic. 32-летний американец хочет с 3 августа заключить четырехлетнее соглашение на 138 миллионов долларов.

Действующий контракт баскетболиста истекает через два года, однако на сезон-2023/24 предусмотрена опция игрока на 27,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Грин сыграл в 46 матчах НБА, набирая в среднем по 7,5 очка, делая 7,3 подбора и 7,0 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
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