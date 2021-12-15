«Лейкерс» включили троих баскетболистов в ковид-протокол
«Лейкерс» включили троих баскетболистов в ковид-протокол, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.
В список протокола безопасности на фоне распространения коронавируса попали защитники Малик Монк и Тэйлен Хортон-Такер, а также центровой Дуайт Ховард.
Дуайт Ховард не полетел с командой на игру с «Далласом», которая состоится завтра, 16 декабря. Монк отправился на матч с «Лейкерс», клуб обеспечит игроку безопасное возвращение в Лос-Анджелес.
The Lakers announce that Dwight Howard and Malik Monk are also out because of the health and safety protocols, joining Talen Horton-Tucker— Dave McMenamin (@mcten) December 15, 2021
Monk flew with the team to Dallas. Lakers will arrange safe transport for him back to L.A., team says. https://t.co/jEiTX2urHF— Dave McMenamin (@mcten) December 15, 2021
Howard did not make the trip, the team says. https://t.co/6uAj5Ziqtj— Dave McMenamin (@mcten) December 15, 2021
Вчера, 14 декабря команда из Лос-Анджелеса была вынуждена отменить тренировку из-за положительного теста на коронавирус у Хортона-Такера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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