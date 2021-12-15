Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» включили троих баскетболистов в ковид-протокол

07:37
Теги:

«Лейкерс» включили троих баскетболистов в ковид-протокол, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

В список протокола безопасности на фоне распространения коронавируса попали защитники Малик Монк и Тэйлен Хортон-Такер, а также центровой Дуайт Ховард.

Дуайт Ховард не полетел с командой на игру с «Далласом», которая состоится завтра, 16 декабря. Монк отправился на матч с «Лейкерс», клуб обеспечит игроку безопасное возвращение в Лос-Анджелес.

Вчера, 14 декабря команда из Лос-Анджелеса была вынуждена отменить тренировку из-за положительного теста на коронавирус у Хортона-Такера.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
NI дал ВС РФ три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное