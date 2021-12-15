Трипл-дабл Дюранта принес «Бруклину» победу над «Торонто», «Нью-Йорк» уступил «Голден Стэйт»
«Бруклин» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:129 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Американец оформил трипл-дабл, сделав 13 подборов и 11 ассистов.
В параллельной встрече «Нью-Йорк» проиграл «Голден Стэйт» — 96:105. Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри опередил Рэя Аллена и установил новый рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых в истории лиги.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Торонто» — 131:129 ОТ (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9)
Б: Дюрант (34 + 13 подборов + 11 передач), Миллс (30), Эдвардс (17 + 10 подборов)
Т: Ванвлит (31), Сиакам, Трент (оба — 25)
15 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».
«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34)
Н: Рэндл (31), Роуз (15), Беркс (14)
Г: Карри (22), Пул (19), Уиггинс (18)
15 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
Методология
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