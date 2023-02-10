«Лейкерс» провели церемонию в честь рекорда Леброна Джеймса по очкам в НБА

«Лейкерс» провели церемонию чествования Леброна Джеймса перед домашним матчем регулярного чемпионата НБА против «Милуоки».

Форвард «Лос-Анджелеса» установил новый рекорд лиги по очкам за карьеру — 38 390. Ведущим церемонии стал трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти, который всю карьеру (с 1982 по 1994 год) провел в составе «Лейкерс».

Матч против «Бакс» 19-кратный участник Матча всез звезд Джеймс пропускал.

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).