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Сегодня, 08:30

34 очка Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Д'Анджело Расселл — 34 очка. У гостей 23 очка набрал Малкольм Брогдон.

«Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, «Портленд» — 14-й.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)

22 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

«Финикс» — «Индиана» — 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)

22 января. Финикс. Footprint Center.

Источник: Таблица НБА
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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