«Денвер» обыграл «Вашингтон», у Йокича дабл-дабл и 42 очка

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 113:104.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 42 очка и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Денвер» с 30 победами занимает третье место в Западной конференции, «Вашингтон» с 7 победами — на 14-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Денвер» — 104:113 (24:33, 28:29, 26:27, 26:24)

«Орландо» — «Майами» — 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)

22 января.