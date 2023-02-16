«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана». Леброн набрал 21 очко

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 28 очков и 10 подборов.

«Пеликанс» с результатом 30-29 идут на 8-м месте в Западной конференции, а «Лейкерс» — на 13-м (27-32).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 120:102 (38:25, 17:26, 34:24, 31:27)

Л: Дэвис (28 + 10 подборов), Расселл (21), Джеймс (21).

Н: Ингрэм (25), Макколлум (22), Эрнангомес (14 + 11 подборов), Валанчюнас (12 + 11 подборов).