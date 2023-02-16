Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:51

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана». Леброн набрал 21 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл в составе победителей — 28 очков и 10 подборов.

«Пеликанс» с результатом 30-29 идут на 8-м месте в Западной конференции, а «Лейкерс» — на 13-м (27-32).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 120:102 (38:25, 17:26, 34:24, 31:27)

Л: Дэвис (28 + 10 подборов), Расселл (21), Джеймс (21).

Н: Ингрэм (25), Макколлум (22), Эрнангомес (14 + 11 подборов), Валанчюнас (12 + 11 подборов).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
0
Читайте также
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» проиграл «Денверу». Дончич набрал 37 очков
Новости
RSS RSS
Все новости