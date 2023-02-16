«Даллас» проиграл «Денверу». Дончич набрал 37 очков

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«Денвер» на своем паркете выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:109.

Разыгрывающий защитник «маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.

«Наггетс» лидируют в Западной конференции с результатом 41-18. «Даллас» располагается на 7-й строчке — 31-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 118:109 (26:25, 35:19, 31:30, 26:35)

Ден: Грин (24), Портер (22), Колдуэлл-Поуп (14), Йокич (14 + 13 подборов + 10 передач).

Дал: Дончич (37), Вуд (17), Райт (11), Лоусон (10).