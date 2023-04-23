«Лейкерс» обыграли «Мемфис» и повели в серии

«Лейкерс» дома обыграли «Мемфис» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА — 111:101.

В составе «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Энтони Дэвис — 31 очко. У «Гриззлиз» — Джа Морэнт (45).

В третьей четверти игрок «Мемфиса» Диллон Брукс был удален за удар в пах Леброна Джеймса.

«Лейкерс» повели в серии со счетом 2-1.

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1/8 финала

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33)

Л: Дэвис (31+17 подборов), Джеймс (25+9+5), Расселл (17+7 передач).

М: Морэнт (45+9+13), Бэйн (18+5 подборов), Джексон (13+5 подборов).

Счет в серии: 2-1 в пользу «Лейкерс».

23 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».