Леброн Джеймс об ударе в пах: «Постарался защитить свои драгоценности»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал удар в пах со стороны игрока «Мемфиса» Диллона Брукса в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» победил в игре со счетом 111:101.

«Просто сосредоточился на матче. Еще вся игра была впереди. Поэтому я постарался встать, защитить свои драгоценности и продолжить борьбу», — сказал Джеймс после игры.

Ранее между игроками неоднократно возникали перепалки. Перед матчем Брукс сказал, что ему плевать на Джеймса, так как он считает его старым.