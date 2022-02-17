«Лейкерс» интересуются Тристаном Томпсоном

Центровой «Индианы» Тристан Томпсон может продолжить карьеру в «Лейкерс». По информации Lakers Daily, клуб из Лос-Анджелеса будет готов подписать 30-летнего американца, если «Пэйсперс» выкупят контракт игрока.

Этот сезон Томпсон начал в «Сакраменто». В прошлом месяце он оказался в «Индиане» в результате обмена с участием Домантаса Сабониса и Тайриза Халибертона.

В этом сезоне за «Сакраменто» Томпсон сыграл 30 матчей, набирая в среднем по 6,2 очка и 5,4 подбора. В составе «Индианы» он провел 4 матча, набирая в среднем по 7,3 очка и 4,5 подбора.

«Лейкерс» идут на данный момент на 9-м месте в Западной конференции НБА.