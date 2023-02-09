Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:07

«Лейкерс» договорились об обмене Уэстбрука в «Юту»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» согласовали трехсторонний обмен с участием разыгрывающего «озерников» Расселла Уэстбрука, сообщает ESPN.

Уэстбрук, а также форвард команды из Лос-Анджелеса Хуан Тоскано-Андерсон и центровой Дэмиан Джонс продолжат карьеру в «Юте», также «Джаз» получат от «Лейкерс» драфт-пик 1-го раунда в 2027 году (защищен в топ-4).

В «Миннесоту» перейдут защитники «Юты» Майк Конли и Никейл Александер-Уокер. «Лейкерс» получат от «Тимбервулвз» разыгрывающего Д'Анджело Расселла, а также форвардов Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Юта Джаз
Рассел Уэстбрук
1
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирвинг дебютировал за «Даллас» и помог победить «Клипперс», «Голден Стэйт» уступил «Портленду»

«Бруклин» обменяет Кевина Дюранта в «Финикс»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости