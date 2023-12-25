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Сегодня, 09:17

Леброн призвал НБА вернуть специальную форму в рождественских матчах

Алина Савинова
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал опубликованное НБА видео со своим участием, где он играет в рождественских комплектах формы.

Специальная форма на Рождество в НБА появилась в 2008 году, а последний раз она использовалась в 2017-м.

«Это было так классно! Мне бы хотелось, чтобы в лиге все по-прежнему играли в этот день в рождественской форме. Не понимаю, почему это прекратилось», — написал Леброн.

38-летний американский баскетболист является четырехкратным чемпионом НБА, а также четырехкратным самым ценным игроком лиги.

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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