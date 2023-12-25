Дончич подарил всем игрокам и сотрудникам «Далласа» электровелосипеды на Рождество

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал подарок на Рождество своим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам клуба, сообщает Sportskeeda.

Баскетболист подарил всем по электровелосипеду. Как отмечает источник, стоимость каждого из них составляет примерно 3 450 долларов. Сюрприз от Дончича ждал команду перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Сперс» (144:119).

В прошлом году Дончич и «Даллас» раздавали болельщикам печенье в период Рождества.

24-летний словенский баскетболист выступает за «Даллас» с 2018 года. Он является чемпионом Европы 2017 года в составе сборной Словении.