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Сегодня, 16:22

Дончич подарил всем игрокам и сотрудникам «Далласа» электровелосипеды на Рождество

Алина Савинова
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал подарок на Рождество своим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам клуба, сообщает Sportskeeda.

Баскетболист подарил всем по электровелосипеду. Как отмечает источник, стоимость каждого из них составляет примерно 3 450 долларов. Сюрприз от Дончича ждал команду перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Сперс» (144:119).

В прошлом году Дончич и «Даллас» раздавали болельщикам печенье в период Рождества.

24-летний словенский баскетболист выступает за «Даллас» с 2018 года. Он является чемпионом Европы 2017 года в составе сборной Словении.

Источник: https://www.sportskeeda.com/basketball/news-luka-doncic-turns-santa-clause-gifts-mavericks-players-staff-3-450-worth-e-bikes-christmas
Баскетбол
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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