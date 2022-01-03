Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс вышел на 4-е место в истории НБА по штрафным броскам

07:29
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвертое место в истории НБА по реализованным штрафным броскам. В сегодняшнем матче против «Миннесоты» он преодолел отметку в 7694 штрафных.

Леброн обогнал Оскара Робертсона. Впереди Коби Брайант, который за карьеру реализовал 8378 штрафных бросков.

Кроме того, Леброн вышел на 16-е место в истории по числу проведенных матчей за карьеру. Сегодняшняя играла стала для него 1336-й.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Пушков объяснил неприятие Европой американской воук-культуры
0