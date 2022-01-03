Леброн Джеймс вышел на 4-е место в истории НБА по штрафным броскам
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвертое место в истории НБА по реализованным штрафным броскам. В сегодняшнем матче против «Миннесоты» он преодолел отметку в 7694 штрафных.
Леброн обогнал Оскара Робертсона. Впереди Коби Брайант, который за карьеру реализовал 8378 штрафных бросков.
Кроме того, Леброн вышел на 16-е место в истории по числу проведенных матчей за карьеру. Сегодняшняя играла стала для него 1336-й.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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