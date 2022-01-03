Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дрэймонд Грин покинул карантин

06:54
Теги:

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин покинул карантин. Игрок об этом сообщил в Twitter.

Таким образом, баскетболист может вернуться в состав в ближайшем матче против «Майами».

Последний раз Грин играл в конце декабря во встрече против «Финикса», после чего попал под действие протокола НБА по здоровью и безопасности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Аналитик заявил о возможности США пожертвовать Прибалтикой ради сделки с РФ
0