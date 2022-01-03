Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» переиграли «Миннесоту»

07:56
Теги:

«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:103. «Тимбервулвз» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 108:103 (31:24, 26:30, 21:26, 30:23)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Финансист рассказала об увеличении пенсий в 2022 году
0