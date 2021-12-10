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Леброн Джеймс сделал 100-й трипл-дабл в карьере

10:15
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (95:108).

36-летний американец набрал 20 очков, а также сделал 10 подборов и 11 ассистов. Этот трипл-дабл стал для Джеймса 100-м в НБА. Форвард стал пятым баскетболистом в истории лиги, которому удалось преодолеть эту отметку.

Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является одноклубник Джеймса, Рассел Уэстбрук (189). Второе место у Оскара Робертсона (181), третьим является Мэджик Джонсон (138), на четвертой строчке — Джейсон Кидд (107).

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Иван Торопцев все материалы автора
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