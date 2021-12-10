Леброн Джеймс сделал 100-й трипл-дабл в карьере
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (95:108).
36-летний американец набрал 20 очков, а также сделал 10 подборов и 11 ассистов. Этот трипл-дабл стал для Джеймса 100-м в НБА. Форвард стал пятым баскетболистом в истории лиги, которому удалось преодолеть эту отметку.
Another career milestone for the ? pic.twitter.com/mZPmNirGlB— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 10, 2021
Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является одноклубник Джеймса, Рассел Уэстбрук (189). Второе место у Оскара Робертсона (181), третьим является Мэджик Джонсон (138), на четвертой строчке — Джейсон Кидд (107).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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