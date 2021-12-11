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Керр возглавит сборную США

02:41
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Новым главным тренером сборной США станет Стив Керр, сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски. Он сменит Грегга Поповича, завершившего карьеру в сборной после Олимпиады-2020.

В новый тренерский штаб сборной войдут Монти Уильямс («Финикс»), Эрик Споэльстра («Майами») и главный тренер команды университета Гонзага Марк Фью.

Напомним, сейчас Керр работает главным тренером «Голден Стэйт».

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Евгений Козинов все материалы автора
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