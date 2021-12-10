Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сан-Антонио» выиграл у «Денвера»

06:52
Теги:

«Сан-Антонио» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:111. Самым результативным стал форвард «Наггетс» Аарон Гордон, набравший 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 123:111 (37:29, 37:36, 26:25, 23:21)

С: Уайт (23), Уокер (21), Мюррэй (20), Макдермотт (17).

Д: Гордон (25), Йокич (22 + 13 подборов + 10 передач), Бартон (19).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России 90-х
1