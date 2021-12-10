«Сан-Антонио» выиграл у «Денвера»
«Сан-Антонио» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:111. Самым результативным стал форвард «Наггетс» Аарон Гордон, набравший 25 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Денвер» — 123:111 (37:29, 37:36, 26:25, 23:21)
С: Уайт (23), Уокер (21), Мюррэй (20), Макдермотт (17).
Д: Гордон (25), Йокич (22 + 13 подборов + 10 передач), Бартон (19).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю