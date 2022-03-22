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Леброн: «Мне все равно, что говорят про «Лейкерс». Сейчас лучшее время в моей жизни»

Леброн заявил, что ему все равно, что говорят про «Лейкерс»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о матче с «Кливлендом» (131:120) в регулярном чемпионате НБА.

«Все, что говорят про «Лейкерс» для меня не имеет значения. Я получаю удовольствие от игры в баскетбол. Как только покидаю арену, все остается там. Я и правда провожу сейчас лучшее время в жизни. Я работаю над решение проблемы, мы все работаем над этим. Это все, что имеет значение», — приводит слова Джеймса ESPN.

В понедельник, 22 марта, 37-летний спортсмен сделал трипл-дабл с 38 набранными очками в победном матче с «Кливлендом».

«Лейкерс» с 31 победой занимают девятое место в Западной конференции регулярном чемпионате НБА.

Источник: https://www.sports.ru/basketball/1107770880-lebron-dzhejms-mne-vse-ravno-chto-govoryat-pro-lejkers-sejchas-luchshe.html
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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