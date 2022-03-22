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Сегодня, 06:18

«Даллас» в дома победил «Миннесоту»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Миннесоту» со счетом 110:108. Больше всех набрали Дуайт Пауэлл и Карл-Энтони Таунс (по 22 очка).

«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Миннесота» — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Миннесота» — 110:108 (23:29, 37:25, 26:27, 24:27)

Д: Пауэлл (22), Динвидди (20), Буллок (18).

М: Таунс (22), Эдвардс (19), Расселл (18).

22 марта. Даллас. «American Airlines Center».

БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
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