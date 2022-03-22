У разыгрывающего «Бруклина» Симмонса грыжа межпозвоночного диска. Сроки восстановления неизвестны

У разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса выявили грыжу межпозвоночного диска, сообщает ESPN. На прошлой неделе игроку ввели эпидуральную инъекцию, чтобы ослабить болевые ощущения. По словам главного тренера «Нетс» Стива Нэша, несмотря на серьезность травмы, возможность операции не обсуждалась.

«У него было то же самое пару лет назад. Межпозвоночные грыжи были на протяжении все его карьеры. Я так полагаю, сейчас случилось обострение. Я не знаю, когда врачи узнали, что помимо воспаления спины, у него возникла еще и межпозвоночная грыжа, но это послужило причиной введению эпидуральной анестезии.

Никогда не знаешь, как себя поведет спина. Ты можешь почувствовать себя лучше уже через неделю, а можешь выбыть на долгосрочный период. Мы просто должны набраться терпения", — приводит слова Нэша ESPN.

Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне НБА-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче.